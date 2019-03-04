Незаконне збагачення: G7 та Світовий банк відреагували на скандальне рішення КС

G7 та Світовий банк відреагували на нещодавнє скасування відповідальності за незаконне збагачення у Кримінальному Кодексі України спільною заявою.

Про це повідомляє прес-служба Світового банку у Facebook.

"Нещодавнє скасування відповідальності за незаконне збагачення у Кримінальному Кодексі — це значна поразка у боротьбі з корупцією в Україні", — зазначається у заяві.

Обидві організації закликали українську владу активізувати зусилля для боротьби з корупцією та відновити кримінальну відповідальність за цей злочин.

"G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інституцій, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, організації закликали українську владу "знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлене під загрозу цієї постановою".

Як зазначається, прийняте рішення завадить Вищому антикорупційному бюро, яке незабаром має бути створене, розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади та виносити рішення щодо значної кількості справ про незаконне збагачення.

"Поточні розслідування та кримінальне переслідування за незаконне збагачення давали надію на притягнення до відповідальності тих, хто cкористався своїм службовим положенням для особистого збагачення", — зазначили у Світому банку. І додали, що ще у 2010 році понад 40 країн криміналізували незаконне збагачення і відтоді багато інших юрисдикцій включили цей злочин до свого кримінального законодавства.

"Суди в усьому світі визнали, що покарання за незаконне збагачення – це потужний інструмент у боротьбі з корупцією, який водночас зберігає повагу до основних прав людини та конституційних принципів, таких як презумпція невинуватості, гарантія проти примушення до самообвинувачення та правова визначеність", — резюмували у Світовому банку.

Як повідомлялось, 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення. Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості.

Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Також нагадаємо, що щорічні втрати світової економіки від корупції становлять 2,6 трильйона доларів, щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить 1 трильйон доларів.