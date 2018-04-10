Рубль різко падає до євро і долара

Курс євро вперше з 2016 року піднявся вище 78 рублів, а курс долара виріс до 63 рублів через санкції США.

Про це повідомляє Сноб.

До 11:00 курс євро перевищив 78 рублів на торгах московської біржі, курс долара виріс до 63 рублів на тлі новин про американських санкції.

Таким чином іноземна валюта виросла більше ніж на 3 рублі.

Рубль став втрачати позиції в понеділок, 9 квітня, після оприлюднення рішення Міністерства фінансів США про включення російських компаній і підприємців до списку санкцій.

Курс євро на максимумі коштував 75,35 рубля, що майже на 4 рубля більше, ніж при закритті минулого торгової сесії в п'ятницю, 6 квітня. На мінімумі євро в ході торгів опускався до 71,40 рубля.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів через санкції.

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