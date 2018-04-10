Акції російського алюмінієвого гіганта продовжують "летіти в прірву"

Акції російського алюмінієвого гіганта "Русал" продовжили втрачати у вартості на торгах у вівторок через санкції США.

Про це свідчать дані Гонконгської фондової біржі.

Станом на 10:30 вівторка акції компанії дешевшають на 8,26% - до 2,11 гонконгського долара за одиницю.

Як повідомлялося, на торгах в понеділок акції "Русалу" втратили 50% від своєї вартості. Це сталося на тлі повідомлення компанії про можливий технічний дефолт за деякими видами боргових зобов'язань після введення санкцій з боку США.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів через санкції.

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