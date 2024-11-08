Благодаря Трампу: состояние Маска превысило $300 миллиардов, Tesla достигла $1 триллиона

Состояние Илона Маска впервые за более чем два года превысили $300 миллиардов на фоне роста акций Tesla после победы Трампа на президентских выборах в США.

Об этом пишет издание Forbes.

Во время скачка акций Tesla он обогатился на $10 миллиардов за один день, и теперь его состояние на $70 миллиардов больше, чем у ближайшего конкурента - Ларри Эллисона, главы Oracle и "очень близкого друга" Маска.

Издание Quartz пишет, что в пятницу утром рыночная капитализация Tesla достигла $1 триллиона, благодаря росту акций компании после победы Дональда Трампа на выборах.

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Цена акций Tesla поднялась более чем на 6% до около $313 во время торгов в пятницу, что стало первым случаем с сентября 2022 года, когда акции компании превысили отметку $300 за штуку. Сейчас Tesla - девятая по величине компания в мире по рыночной капитализации.

Акции Tesla остаются примерно на 25% ниже своего пика в $415, достигнутого в конце 2021 года, когда состояние Маска достигло $320 миллиардов.

За последние 12 торговых дней акции компании выросли на 44%, значительно опередив рост индекса Nasdaq, который за это время поднялся лишь на 4%.

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Напомним:

Состояние миллиардера-предпринимателя и генерального директора Tesla Илона Маска выросло на $20 миллиардов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Состояние десяти самых богатых людей в мире выросло на 63 млрд долл за один день после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала изменения на фондовых рынках, поскольку инвесторы спешили поддержать компании, выигрывающие от его победы, и продавали акции ожидаемых "лузеров".