Які компанії "виграли", а які "програли" від перемоги Трампа: статистика акцій

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США спричинила зміни на фондових ринках, оскільки інвестори поспішали підтримати компанії, що виграють від його перемоги, і продавали акції очікуваних "лузерів".

Про це пише газета Financial Times.

Виграли:

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Tesla: Акції компанії зросли на 15% в передторгових торгах, оскільки Ілон Маск, її генеральний директор і активний прихильник Трампа, отримав обіцянку очолити урядовий відділ в другій адміністрації Трампа.

Акції компанії зросли на 15% в передторгових торгах, оскільки Ілон Маск, її генеральний директор і активний прихильник Трампа, отримав обіцянку очолити урядовий відділ в другій адміністрації Трампа. Банки США: Акції банків виросли, оскільки інвестори очікують тривалого періоду високих відсоткових ставок і менш суворих регуляцій. Акції JPMorgan, Bank of America і Citigroup зросли більш ніж на 7%, Goldman Sachs і Morgan Stanley також зросли через очікування, що податкові скорочення стимулюватимуть відновлення угод.

Акції банків виросли, оскільки інвестори очікують тривалого періоду високих відсоткових ставок і менш суворих регуляцій. Акції JPMorgan, Bank of America і Citigroup зросли більш ніж на 7%, Goldman Sachs і Morgan Stanley також зросли через очікування, що податкові скорочення стимулюватимуть відновлення угод. Приватний капітал: Компанії на кшталт Blackstone, KKR і Apollo Global отримали приріст понад 5%, завдяки очікуванню послаблення регуляційного режиму.

Компанії на кшталт Blackstone, KKR і Apollo Global отримали приріст понад 5%, завдяки очікуванню послаблення регуляційного режиму. Оборона: Очікується, що адміністрація Трампа збільшить витрати на оборону. Акції Lockheed Martin та Northrop Grumman зросли на 2% в передторгових торгах. У Європі індекс Stoxx Europe у секторі аерокосмічної та оборонної промисловості підскочив на 3% до рекордного рівня, оскільки Трамп закликав країни НАТО витрачати більше 2% свого ВВП на оборону. BAE Systems, найбільша оборонна компанія Великобританії, виросла на 4,3%, акції Rolls-Royce – більш ніж на 3,4%, а Hensoldt у Франкфурті та Leonardo в Мілані додали 3% і 3,5% відповідно.

Очікується, що адміністрація Трампа збільшить витрати на оборону. Акції Lockheed Martin та Northrop Grumman зросли на 2% в передторгових торгах. Нафта та газ: ExxonMobil і Chevron зросли на 3% в очікуванні більш лояльної до нафтової промисловості політики Трампа.

Програли:

Відновлювальна енергетика: Данська компанія Ørsted, найбільший у світі розробник вітрових електростанцій, знизилася в ціні на 14%, тоді як данський виробник турбін Vestas впав на 10%. Індекс S&P Global Clean Energy, що відстежує найбільші світові компанії чистої енергетики, знизився майже на 3%.

Данська компанія Ørsted, найбільший у світі розробник вітрових електростанцій, знизилася в ціні на 14%, тоді як данський виробник турбін Vestas впав на 10%. Сектори, що залежать від мит: Європейський індекс Stoxx 600 у секторі автомобілів та запчастин знизився на 2% через загрозу мит на імпортовані автомобілі, включно з машинами з Мексики та ЄС. Це позначилося на німецьких виробниках, таких як BMW і Volkswagen, акції яких знизилися відповідно на 6% і 5%. Найбільші світові судноплавні компанії також опинилися під тиском: данська AP Møller-Maersk втратила майже 8%, а німецька Hapag-Lloyd – до 6%.

Європейський індекс Stoxx 600 у секторі автомобілів та запчастин знизився на 2% через загрозу мит на імпортовані автомобілі, включно з машинами з Мексики та ЄС. Це позначилося на німецьких виробниках, таких як BMW і Volkswagen, акції яких знизилися відповідно на 6% і 5%.

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Нагадаємо:

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Дональд Трамп, якому американські ЗМІ вже віддали перемогу на президентських виборах, перемагає у четвертому "хиткому" штаті Вісконсині та забезпечує себе переможною кількістю голосів виборників.

Російський ринок акцій показав стрімке зростання на торгах, реагуючи на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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