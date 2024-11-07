Статки Ілона Маска зросли на $20 мільярдів після перемоги Трампа

Статки мільярдера-підприємця та генерального директора Tesla Ілона Маска зросли на $20 мільярдів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це повідомляє CoinTelegraph з посиланням на Forbes.

За даними Forbes, Маск, який був одним із найбільших фінансових донорів Трампа, побачив, як його статки зросли на понад 7,5% за один день, досягнувши $285,6 мільярда.

Акції Tesla також піднялися майже на 15% 6 листопада, завершивши торги на рівні $286,74 після завершення основної сесії — це найвища ціна акцій з вересня 2022 року, згідно з даними Google Finance.

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Маск, який виступав на мітингу з Трампом у Пенсильванії, мав багато на кону на цих виборах, адже пожертвував щонайменше $119 мільйонів до суперкомітету, що підтримував колишнього президента, повідомляє The New York Times.

Джефф Безос, друга найбагатша людина у світі після Ілона Маска, збільшив свої статки на 7 мільярдів доларів до 223,5 мільярдів доларів після того, як акції Amazon зросли на 3,8% до історичного максимуму в 207 доларів до кінця торгів 6 листопада.

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Статки десяти найбагатших людей у світі виросли на 63 млрд дол за один день після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США спричинила зміни на фондових ринках, оскільки інвестори поспішали підтримати компанії, що виграють від його перемоги, і продавали акції очікуваних "лузерів".