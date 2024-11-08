За время большой войны украинский Bolt выпал из ТОП-5 глобального бизнеса компании

Украинский Bolt завершил 2023 год за пределами первой десятки стран по обороту, хотя ранее он входил в ТОП-5 лидеров.

Об этом в интервью ЭП рассказал руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик.

По его словам это обусловлено как последствиями войны, в частности появлением комендантского часа, что сужает рынок, так и так называемым потолком увеличения объемов поездок: "во многих городах для компании больше некуда расти", - отметил Павлик.

Bolt в Украине продолжает быть убыточным, хотя и показывает в определенные периоды операционную прибыль. По его словам, компания активно инвестирует в наращивание клиентской базы благодаря скидкам на поездки.

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70% прибыли Bolt приносит сервис такси, остальная доля распределяется между доставкой еды и арендой самокатов.

Напомним:

За последний год автопарки, которые сотрудничают с сервисом Bolt, оценивают, что не менее 50% их водителей были мобилизованы.

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Руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик заявил, что расширение географии работы сервиса в комендантский час возможно, о том для этого нужны четкие правила.