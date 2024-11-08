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Bolt: в автопарках мобілізовано 50% водіїв

П'ятниця, 8 листопада 2024, 14:42 - Ілля Колдомасов

За останній рік автопарки, які співпрацюють з сервісом Bolt, оцінюють, що не менше 50% їх водіїв було мобілізовано.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик.

"Спілкуючись з автопарками ми розуміємо, що дуже поширена ситуація, коли наприклад автопарк знаходить водія, водій працює 2-3 тижні і після цього водій виходить з автопарку, тому що його мобілізували", - зазначив Павлик.

Крім цього він зазначив, що українська юридична особа компанії має статус критичного для економіки підприємства та вже забронювала кількох своїх працівників.

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Нагадуємо: 

Сервіс Bolt в Україні налічує приблизно 100 тис активних водіїв. Для значної кількості з них робота в таксі - основна.

Для цього водії працевлаштовуються в так звані автопарки, які забезпечують підключення до сервісу та надають в оренду автомобіль.

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Економічна правда
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