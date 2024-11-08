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Bolt про роботу у комендантську годину: такі діалоги будуть

П'ятниця, 8 листопада 2024, 14:14 - Ілля Колдомасов

Керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик заявив, що розширення географії роботи сервісу у комендантську годину можливе, про те для цього потрібні чіткі правила.

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП. 

За його словами, до домовленості щодо роботи Bolt у Львові під час комендантської години були неформальні контакти з представниками влади в інших регіонах. "Деякі просто питали чи були б ми готові, але конкретних ініціатив не було", - зазначив Павлик.

Він заявив, що компанія готова поновити сервіс якщо буде офіційний запит, або зміна законодавства.

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Нагадуємо: 

Компанія Bolt вперше під час повномасштабного вторгнення запустила роботу сервісу під час комендантської години. Таке рішення ухвалили на запит місцевої влади. 

Водії сервісів, що працюватимуть у нічний час, повинні мати перепустку, а також військово-облікові документи. Отримати перепустку можна в комендатурі. Натомість для пасажирів така перепустка не потрібна. 

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Раніше Uklon був єдиним сервісом, який працював під час комендантської години. Однак після скандалу на початку року, сервіс припинив роботу у нічний час.

Bolt
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Економічна правда
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