Bolt про роботу у комендантську годину: такі діалоги будуть

Керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик заявив, що розширення географії роботи сервісу у комендантську годину можливе, про те для цього потрібні чіткі правила.

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП.

За його словами, до домовленості щодо роботи Bolt у Львові під час комендантської години були неформальні контакти з представниками влади в інших регіонах. "Деякі просто питали чи були б ми готові, але конкретних ініціатив не було", - зазначив Павлик.

Він заявив, що компанія готова поновити сервіс якщо буде офіційний запит, або зміна законодавства.

Реклама:

Нагадуємо:

Компанія Bolt вперше під час повномасштабного вторгнення запустила роботу сервісу під час комендантської години. Таке рішення ухвалили на запит місцевої влади.

Водії сервісів, що працюватимуть у нічний час, повинні мати перепустку, а також військово-облікові документи. Отримати перепустку можна в комендатурі. Натомість для пасажирів така перепустка не потрібна.

Реклама:

Раніше Uklon був єдиним сервісом, який працював під час комендантської години. Однак після скандалу на початку року, сервіс припинив роботу у нічний час.