IKEA сообщает о росте прибыли, несмотря на снижение цен

Inter IKEA, владелец крупнейшего в мире мебельного бренда, сообщил об увеличении прибыли за 2024 год благодаря снижению процентных платежей, несмотря на резкое падение доходов после того, как он снизил цены на весь ассортимент своей продукции.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что снижение цен является попыткой повысить доступность товаров IKEA после того, как она значительно повысила цены в 2021-2022 годах, когда перебои в цепочке поставок привели к росту затрат на сырье.

По словам финансового директора Inter IKEA Хенрика Эльма, который поставляет товары для магазинов, работающих под брендом IKEA по франшизе, за год снизил цены в среднем на 15%, что позволило розничным сетям IKEA снизить цены для клиентов в среднем на 10% после падения стоимости таких товаров, как древесина.

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Снижение цен привело к падению доходов Inter IKEA на 8,9% до 26,5 млрд евро за финансовый год, закончившийся 31 августа.

Но в Inter IKEA заявили, что более низкие цены поощряют покупателей покупать больше, помогая увеличить операционную прибыль до 2,3 млрд евро по сравнению с 2,2 млрд евро в 2023 году.

Сообщается, что чистая прибыль подскочила до 2,2 млрд евро по сравнению с 1,6 млрд евро в 2023 году, в основном благодаря снижению расходов на выплату процентов после того, как компания погасила крупный кредит в прошлом году.

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Напомним:

После попытки компании привлечь больше клиентов снижением цен, годовые продажи IKEA упали на 5%.

Владелец IKEA, шведская компания Ingka Group продала последний актив в России - склад в подмосковном Есипово.