Річні продажі IKEA впали після того, як компанія знизила ціни

Після спроби компанії залучити більше клієнтів зниженням цін, річні продажі IKEA впали на 5%.

Про це повідомляє Ingka Group, яка володіє більшість магазинів IKEA.

Річні продажі IKEA впали на 5% після того, як компанія знизила ціни, намагаючись залучити більше покупців і зберегти свою частку на ринку меблів для дому.

Повідомляється про продажі на суму 39,6 млрд євро (43,3 млрд дол) за фінансовий рік, що закінчився 31 серпня.

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"На всіх наших ринках ми відчули сповільнення економіки та уповільнення індустрії меблів для дому, майже одночасно. Чесно кажучи, ми не відчували нічого подібного з 2008 року", – сказав гендиректор Ingka Group Єспер Бродін.

За словами Бродіна, побачивши зниження відвідуваності магазинів та кількості проданих товарів, IKEA вирішила знизити ціни, що сприяло подоланню цих проблем.

Ingka Group заявила, що інвестувала понад 2,1 млрд євро у зниження цін на своїх ринках, а її частка на світовому ринку меблів для дому залишилася стабільною на рівні 5,7%.

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Цього року кількість відвідувань магазинів зросла на 3,3% до 727 млн, а кількість нових відкриттів скоротилася до 41 з 60. У 2025 фінансовому році Ingka планує відкрити 58 нових локацій по всьому світу.