IKEA продала останній актив у Росії – росЗМІ

Власник IKEA, шведська компанія Ingka Group продала останній актив у Росії – склад у підмосковному Єсиповому.

Про це розповіли РБК два джерела на ринку комерційної нерухомості та представники покупця – бізнесмена Роберта Узілова, пише видання The Moscow Times.

Йдеться про дистриб'юторський центр, який шведська компанія відкрила у 2003 році.

У 2019-му Патрік Антоні, який тоді обіймав посаду гендиректора Ingka в РФ, говорив, що цей центр — "ключ для розвитку IKEA в Росії". Склад площею майже 180 тис. кв. м обслуговував усі магазини шведського ретейлера у країні.

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У березні 2022 року на тлі війни в Україні Ingka призупинила роботу роздрібної мережі в Росії та Білорусі, а також на фабриках, що їй належали, які виробляли товари для IKEA. 2023-го шведська група поступово продала всі свої основні активи: заводи викупили російський лісопереробник "Лузалес" і компанія "Слотекс", що спеціалізується на випуску фасадів і кухонних стільниць. Газпромбанк отримав 14 торгових центрів "Мега", а штаб-квартиру IKEA у "Хімки бізнес-парк" придбала компанія "КЛС-Хімки".

За словами джерела, після припинення роботи IKEA склад не експлуатувався. Про те, хто його займе після продажу, невідомо.

Як стверджують співрозмовники, угода отримала схвалення урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями, яку очолює міністр фінансів Антон Силуанов.

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Вона також відбулася з виконанням встановлених правил: сума угоди має враховувати дисконт, і навіть з неї виплачується добровільний внесок у бюджет РФ. У жовтні уряд збільшив мінімальний дисконт з 50 до 60% і підняв внесок до бюджету з 15 до 35% вартості активу. Однак, як уточнило джерело РБК, угода з Ingka Group відбулася за "старими" ставками.

Нагадаємо:

Шведська Ingka Centres, якій належать мережа магазинів меблів і товарів для дому ІКЕА і ТРЦ "Мега" у РФ, продала свою штаб-квартиру у РФ - офісний комплекс Хімки "бізнес-парк" на 42 тисяч квадратних метрів.