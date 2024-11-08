Топ-менеджеры российских заводов заявили о возможном коллапсе машиностроения

Триллионные расходы на войну, разгон инфляции и повышение ставки Центрального банка до максимума за два десятилетия поставили российскую промышленность на грань финансового коллапса.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Ключевые отрасли отечественного машиностроения могут "рухнуть", заявил гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг. По его словам, к печальному развитию событий может привести резкое подорожание кредитов, ставки по которым у бизнеса, как правило, привязаны к ключевой ставке ЦБ.

"Ни один конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда твои китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5% годовых", - посетовал Гартунг.

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Он добавил, что российские заводы не могут выдержать конкуренции с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и "монополиями", которые переманивают кадры и устраивают гонки зарплат.

Кроме этого начальник управления финансовых ресурсов Магнитогорского металлургического комбината Мария Овечкина сообщила, что резервов у предприятия осталось на полгода, если не урезать расходы. Этот комбинат - крупнейший в РФ производитель стали, вынужден сокращать инвестиции, признала Овечкина, добавив: "Мы очень негативно смотрим на 2025 год".

О вынужденном сокращении расходов сообщила также финансовый директор группы компаний "Уралкран" Ольга Александрова, а операционный директор девелоперской компании "Голос" Наталья Ермолаева пожаловалась, что ее компания кредиты по заградительной ставке "не вывезет".

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Уже сейчас каждая пятая компания из сектора обрабатывающей промышленности испытывает трудности с погашением кредитов. В деревообработке эта доля достигает 22-24%, в производстве изделий из кожи и бумаги - 29-34%, а в судо- и авиастроении - и вовсе 57%. В среднем на оплату процентов по долгу компаниям приходится отдавать каждый четвертый рубль прибыли - и это максимальный уровень за последние 5 лет.

Напомним:

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

В июле 2024 года добыча угля в России упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем - 31,5 млн тонн - стал самым низким со времен пандемии Covid-19.