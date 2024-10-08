У Росії посилюється криза у вугільному секторі 

У липні 2024 року видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 млн тонн — став найнижчим із часів пандемії Covid-19.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.

Відносно піків, які спостерігались у грудні 2022 року, вугільні компанії втратили близько 12 млн тонн щомісячного видобутку, або 27%.

Видобуток кам'яного вугілля - основного продукту вугільників, на який припадає 80% виробництва, - обвалився на 8,2%, а антрациту - найціннішого сорту - практично на чверть (на 23,7%). У серпні спад видобутку кам'яного вугілля прискорився до 10,1% рік до року.

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При цьому втрати збиткових компаній зросли у 3,4 рази, а прибуток прибуткових скоротився на 72%.

Повідомляється, що ключовою проблемою для вугільної галузі стали західні санкції.

На відміну від нафти і газу, які Євросоюз продовжує закуповувати, хай і в невеликих обсягах, вугілля потрапило під тотальне ембарго, а країни Азії, які торік купували російське вугілля, різко знизили попит.

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Постачання до Китаю в першій половині 2024 року просіло на 8%. Річ у тому, що Пекін запровадив мита на російське вугілля. При цьому інші постачальники — Індонезія та Австралія — не потрапили під них, оскільки входять до зони вільної торгівлі з КНР.

Індія скоротила імпорт вугілля з Росії на 55%, а Туреччина – на 47%. Сукупний вугільний експорт із Росії у січні–липні просів на 11,4%, до 112,6 млн тонн.

Нагадаємо:

Росія зацікавлена у збільшенні експорту вугілля до Індії, щоб задовольнити висхідний попит на паливо в Індії.

Частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.