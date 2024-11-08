Трамп планирует возобновить "максимальное санкционное давление" на Иран – WSJ

Избранный президент США Дональд Трамп планирует существенно ужесточить санкции против Ирана и сократить его доходы от продажи нефти, чтобы подорвать поддержку Тегерана группировок на Ближнем Востоке и его ядерной программы.

Об этом сообщают люди, которые знакомы с его предварительными планами, пишет The Wall Street Journal.

В первый срок Трамп критически относился к Ирану, выйдя из шестистороннего соглашения с Тегераном, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, который имел целью ограничить ядерные разработки Ирана.

Он также ввел так называемую стратегию "максимального давления", надеясь, что Иран откажется от стремлений к созданию ядерного оружия, прекратит финансирование и подготовку группировок, которые США считают террористическими, и улучшит положение прав человека в стране.

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Однако, когда Трамп вступит в должность 20 января, его подход к Ирану, вероятно, будет учитывать информацию, что иранские агенты пытались организовать покушение на него и его бывших высокопоставленных чиновников по национальной безопасности после завершения их полномочий. Иран, по сообщениям, жаждет мести за американский авиаудар в 2020 году, который убил Касема Сулеймани, руководителя иранских тайных военизированных операций.

"Люди склонны воспринимать такие вещи лично", - отметил Мик Малрой, высокопоставленный представитель Пентагона на Ближнем Востоке в первой администрации Трампа. "Если он проявит жесткость в отношении любой страны, которую рассматривают как главного противника, это будет Иран".

Те, кто знаком с планами Трампа и имеет контакты с его основными советниками, заявили, что новая команда будет быстро действовать, чтобы сократить доходы Ирана от нефти, в том числе введет санкции против иностранных портов и трейдеров, которые имеют дело с иранской нефтью. Это воссоздаст стратегию, которую бывший президент применял в своем первом сроке, хоть и с неоднозначными результатами.

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"Я думаю, что вы увидите возвращение санкций, а также активные дипломатические и финансовые усилия для изоляции Ирана", - заявил бывший чиновник Белого дома. "Считается, что Иран сейчас в слабой позиции, и это возможность воспользоваться этой слабостью".

Официальные лица, знакомые с планами Трампа, не предоставили деталей относительно того, как именно будет усиливаться давление на Иран.

Напомним:

В августе 2018 года Дональд Трамп подписал указ о возобновлении санкций против Ирана.

Уже в январе 2020 года Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.

9 января 2020 года, что Соединенные Штаты усилили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.

Администрация Байдена намеренно вводила более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами.