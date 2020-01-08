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Трамп анонсував нові економічні санкції проти Ірану

Середа, 8 січня 2020, 19:30
 

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції протии Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.

Про це він заявив під час свого звернення після ракетних ударів Ірану по американських базах в Іраку, повідомляє "Європейська правда".

"В час коли Сполучені Штати продовжують оцінювати варіанти відповіді на іранську агресію, США негайно запровадять жорсткі економічні санкції протии іранського режиму" - заявив Трамп.

За його словами, ці санкції лишатимуться в силі доки Іран не змінить свою поведінку.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

Європейська правда

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США Іран санкції

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