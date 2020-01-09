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США запровадили посилені економічні санкції проти Ірану

Четвер, 9 січня 2020, 20:40
 

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати посилили санкції щодо Ірану після ракетного удару по базах в Іраку, де розміщені американські військовослужбовці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це вже було зроблено. Ми їх посилили. Вони були дуже жорсткими, але тепер вони значно посилені", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

"Я тільки що погодив це з Міністерством фінансів" – додав він.

Трамп не став вдаватися в подробиці нових санкцій і заявив, що Міністерство фінансів зробить відповідну заяву.

Президент США в середу пообіцяв "ввести додаткові каральні економічні санкції проти іранського режиму " після того, як Іран завдав ракетні удари по базах в Іраку.

В результаті ударів ніхто з американських військових не постраждав, а базам, за словами Трампа, було завдано мінімальну шкоду.

Європейська правда

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США Іран санкції

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