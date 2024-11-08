НБУ допускает дальнейшее повышение налогов в Украине

Национальный банк Украины не исключает новые налоговые инициативы, если возникнут дополнительные потребности бюджета.

Об этом говорится в отчете НБУ за октябрь 2024 года.

В основе предположений макропрогноза - проект законодательных изменений по повышению ставок отдельных налогов (в частности военного сбора, налога на прибыль банков и небанковских финансовых учреждений и другие) и принятые ранее изменения по пересмотру ставок акцизных налогов.

"В случае возникновения дополнительных потребностей бюджета источником их покрытия могут быть повышение ставок действующих или введение новых налогов", - говорится в обзоре.

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По данным НБУ, такие инициативы могут иметь разное влияние на инфляцию, в зависимости от их параметров.

Так, потенциальный рост налогов на потребление (в частности НДС) содержит больше краткосрочных проинфляционных рисков, поскольку их повышение сразу отразится на потребительских ценах.

Прямые налоги имеют в основном нейтральный эффект, поскольку проинфляционное влияние от больших бюджетных расходов компенсирует ограничение частного потребления, отметили в НБУ.

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Напомним:

В Украине усиление давления на деятельность предприятий из-за нехватки работников в III квартале 2024 года было обусловлено увеличением миграционного оттока за границу сверх ожиданий, в частности из-за длительных отключений электроэнергии летом.

Национальный банк Украины ожидает, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за рабочую силу.