В Україні реальні зарплати перевищать довоєнний рівень цьогоріч – НБУ

Національний банк України очікує, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті НБУ.

У повідомленні йдеться, що у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% р/р, номінальні – на 22,1% р/р.

Проте посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

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В НБУ прогнозують, що рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення. Він визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи.

"Уперше за останні два роки спостерігається зростання кількості резюме в абсолютному вимірі. Ймовірно, відбувається повернення на ринок праці тих людей, що з різних причин вибули з нього в попередні періоди.

Вагомою причиною для цього могло бути збільшення зарплат, а також перехід з тіньової в офіційну зайнятість", - йдеться у звіті НБУ.

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Національний банк очікує, що у 2025 році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться.