Boeing компенсирует зарплату рабочим, которых отправили в отпуск во время забастовки

Американская авиастроительная компания Boeing выплатит компенсацию работникам, которые были отправлены в отпуск во время забастовки.

Об этом сообщает Reuters.

Boeing отправила во временный отпуск тысячи наемных работников во время забастовки, после чего объявила о планах сократить 17 тыс рабочих мест.

"Ваша жертва изменила ситуацию и помогла компании преодолеть этот момент, - сказал сообщил гендиректор компании Келли Ортберг и добавил: - Мы хотим отблагодарить за вашу поддержку, вернув вам потерянную зарплату, если вы ушли в неоплачиваемый отпуск".

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В то же время сокращение рабочих мест продолжится. Представитель Общества профессиональных инженерно-технических работников аэрокосмической отрасли, которое представляет инженеров Boeing, заявил, что 15 ноября его членам будут направлены уведомления о потере работы за 60 дней.

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Напомним:

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Работники авиастроительной компании Boeing проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки.

Акции Boeing выросли на 2% после того, как американский авиастроитель повысил заработную плату около 33 000 бастующих, что стало последней попыткой прекратить разрушительную забастовку после того, как работники отклонили два предыдущих предложения.