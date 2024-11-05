Страйк працівників Boeing завершено: останню пропозицію схвалили 

Працівники авіабудівної компанії Boeing проголосували за ухвалення нового трудового договору і припинення страйку.

Про це повідомляє пресслужба профспілки.

Близько 59% членів профспілки проголосували за угоду, яка передбачає підвищення заробітної плати на 38% протягом чотирьох років і збільшення пенсійних внесків.

Повідомляється, що працівники можуть почати повертатися на заводи у Вашингтоні, Орегоні та Каліфорнії вже в середу.

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Президент США Джо Байден привітав обидві сторони з тим, що вони об'єдналися, зазначивши, що хороші контракти є "ключем до зростання американської економіки".

Хоча профспілкові перемовники схвалили пропозицію, попередивши, що ще одна відмова може призвести до втрати здобутків, досягнутих протягом тижнів колективних переговорів, новий контракт все одно зіткнувся з опозицією.

Зазначається, що 41%, які проголосували за відхилення угоди, представляють значну частину членів профспілки, і наполягатимуть на кращих умовах під час наступних переговорів про укладення контракту у 2028 році.

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Нагадаємо:

Акції Boeing зросли на 2% після того, як американський авіабудівник підвищив заробітну плату близько 33 000 страйкарів, що стало останньою спробою припинити руйнівний страйк після того, як працівники відхилили дві попередні пропозиції.

Проти останньої пропозиції Boeing проголосували 64% робітників, відповідно її відхилено.

Boeing оголосив про скорочення 10% від загальної кількості співробітників.

Boeing та його найбільша профспілка відновлять переговори щодо контракту, бо продовження страйку, який зупинив виробництво найпопулярніших літаків, коштуватиме авіакомпанії кілька мільярдів доларів.