Новости 7 ноября: кто не работает - тем повестки, возможное возобновление полетов из Украины

О чем говорили сегодня?

О полетах из Украины: Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" - могут возобновить до конца января 2025 года.

О бронировании и критических предприятиях: Правительство Украины готовится ввести новые правила для определения критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.

О повестках и неработающих: 98% повесток в первую очередь получают те военнообязанные, кто официально не работает и вообще не платит налоги с дохода.

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О неактивном населении: В Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения.

О Google: Американская компания Google исправила ситуацию со своими картами и теперь украинские военные объекты и системы на них не отображаются.

Эксклюзивы ЭП

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Новый олигарх или Курченко-2. Кто такой Максим Криппа и откуда у него деньги?

В Украине появился бизнесмен, который может позволить себе покупать недвижимость, киберспортивные команды и медиа за десятки миллионов долларов. Кто он?

На собственном опыте. Как я собирала и тестировала дрон

ЭП провела один день с волонтерами, которые собирают БПЛА для военных. Взлетел ли собранный нами дрон?