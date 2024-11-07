Google прибрав зі своїх карт українські військові системи та об'єкти – ЦПД

Американська компанія Google виправила ситуацію зі своїми картами і тепер українські військові об‘єкти та системи на них не відображаються.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ок", — йдеться у дописі посадовця.

Раніше, після оновлення карт Google зʼявились численні знімки української оборонної інфраструктури, однак компанія погодилась розвʼязати питання зі знімками тільки після публічного розголосу.

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"Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього. Росіяни вже активно розганяють ці знімки", – повідомив Коваленко.

Після цього, за словами Коваленка, представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації із знімками розміщення військових систем України.

Згодом стало відомо, що супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, які були нанесені на оновлені карти Google, були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел.

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