В Киеве подключили почти все жилые дома к отоплению
В Киеве почти все жилые дома подключили к отоплению: система теплоснабжения развернута.
Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.
"В столице к теплу подключили почти все жилые дома, которые обслуживают коммунальные организации", - сообщил он.
Кроме того, с теплом также более 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных, которые подключают по индивидуальным заявкам их руководителей.
"Эти дома самостоятельно принимают решение о старте отопительного сезона, отправляя соответствующие заявки теплоснабжающим компаниям", - пояснил Кличко.
По его убеждению, можно уже говорить, что система теплоснабжения Киева развернута - и отопительный сезон стартовал.
Напомним:
С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.
С 30 октября в Киеве начали отопительный сезон для жилых домов.