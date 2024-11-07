В Киеве подключили почти все жилые дома к отоплению

В Киеве почти все жилые дома подключили к отоплению: система теплоснабжения развернута.

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.

"В столице к теплу подключили почти все жилые дома, которые обслуживают коммунальные организации", - сообщил он.

Кроме того, с теплом также более 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных, которые подключают по индивидуальным заявкам их руководителей.

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"Эти дома самостоятельно принимают решение о старте отопительного сезона, отправляя соответствующие заявки теплоснабжающим компаниям", - пояснил Кличко.

По его убеждению, можно уже говорить, что система теплоснабжения Киева развернута - и отопительный сезон стартовал.

Напомним:

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С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

С 30 октября в Киеве начали отопительный сезон для жилых домов.