Уже согласовали присоединение 1,3 ГВт распределенной генерации – "Укрэнерго"

В Украине уже согласовали присоединение более 1350 МВт объектов распределенной генерации частной собственности.

Об этом сообщил врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт на киевском международном экономическом форуме.

"Мы на сегодня имеем более 1350 МВт выданных и согласованных технических условий на присоединение объектов распределенной генерации", - рассказал он.

По словам Брехта, подавляющее большинство этих объектов - это газовая генерация.

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Напомним:

До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не удастся.

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Из анонсированного "гигаватта Зеленского" в Украине построено лишь около 60 МВт, говорит экс-глава "Укрэнерго".

Министр энергетики Галущенко в начале сентября сообщил, что в Украине установлены сотни МВт мощностей.