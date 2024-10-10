Галущенко каже, що запустити усе з "гігавата Зеленського" до кінця року не встигнуть

До кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації, але увімкнути одразу його не вдасться.

Про це повідомив міністр енергетики України виданню Forbes.

"До кінця цього року в Україну мають завезти обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії. Але увімкнути одразу все не вдасться", - розповів він.

За його словами, у деяких містах генераційні установки вже стоять, але підключити їх зможуть не раніше січня 2025 року.

Реклама:

Крім того, деякі приватні компанії генерують енергію не лише для себе, а й віддають у державну мережу.

Галущенко впевнений, що розподілена генерація зможе забезпечити електрикою щонайменше критичну інфраструктуру у випадку блекауту.

Нагадаємо:

Реклама:

З анонсованого "гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт, каже ексочільник "Укренерго".

Міністр енергетики Галущенко на початку вересня повідомив, що в Україні встановлено сотні МВт потужностей.