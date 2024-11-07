Победа Трампа обогатила десятку самых богатых людей мира на 63 миллиарда долларов 

Состояние десяти самых богатых людей в мире выросло на 63 млрд долл за один день после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Больше всего увеличил состояние Илон Маск (на 26,5 млрд долл), который вел избирательную кампанию вместе с Трампом, и ожидается, что он будет влиять на политику избранного президента. Ранее Трамп заявлял, что готов предоставить Маску официальную должность.

Также за первый день после объявления результатов выборов значительно выросло состояние у Джеффа Безоса (на 3,2 млрд долл), который запретил редакции Washington Post поддержать Камалу Харрис на выборах. Среди других бенефициаров победы Трампа - Ларри Эллисон из Oracle (+5,4 млрд долл) и Уоррен Баффет (+5,4 млрд долл).

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Фондовый рынок отреагировал на результаты выборов ростом цен на акции, что позволило миллиардерам увеличить свой капитал. Спрос на акции подтверждает ожидания, что Трамп после возвращения в Белый дом будет реализовывать программу снижения налогов и уменьшения регулирования.

Также значительно увеличили состояние криптомиллиардеры: Трамп во время предвыборной кампании обещал сделать США криптостолицей планеты. Личный капитал Брайана Армстронга, соучредителя и генерального директора криптобиржи Coinbase, вырос за день на 30% - до 11 млрд долл. Чанпен Чжао, основатель Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, увеличил свой чистый капитал на 12,1 млрд долл после выборов - до 52,7 млрд долл.

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Напомним:

Акции медиакомпании Trump Media & Technology Group выросли сразу на 50% после того, как стало очевидным, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.

Криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9% обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.