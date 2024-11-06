Акції медіакомпанії Трампа зросли на 50% після його перемоги на виборах

Акції медіакомпанії Trump Media & Technology Group зросли відразу на 50% після того, як стало очевидним, що Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що за останні 30 днів акції компанії зросли більш ніж на 105% і торгуються вище 51 дол за акцію. Хоча вони й впали більш ніж на 34% за останні п'ять торгових сесій, оскільки Харріс, здавалося, набирала обертів в останні дні виборів.

Актив компанії Trump Media – соцмережа Truth Social – розглядається трейдерами як основна платформа для президентських комунікацій нового президента США.

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Повідомляється, що у звіті про прибутки компанія повідомила про дохід трохи понад 1 мільйон доларів.

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Нагадаємо:

Акції Trump Media & Technology Group, впали до рекордно низького рівня після нещодавнього повернення кандидата в президенти від Республіканської партії на медіаплатформу конкурента – X.