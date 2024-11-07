Шмыгаль обещает создать новые параметры бронирования и критичности предприятий

Правительство Украины готовится ввести новые правила для определения критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас продолжается аудит критических предприятий. Действующие критерии определения критичности предприятий позволили определенные злоупотребления.

"Закончим аудит быстрее, чем до 15 ноября, и введем абсолютно прозрачные, четкие, однозначные, без субъективизма, параметры бронирования. Они не изменят критически ту систему, то постановление, которое есть, но они дадут возможность четче определять критичность предприятий и необходимость бронирования тех или иных работников", - сказал Шмыгаль.

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Премьер привел пример будущих изменений: введут обязательную минимальную зарплату для возможности бронирования, вместо среднего показателя по региону.

"Плюс какие-то другие параметры, которые не предусматривают возможности люфта. Потому что именно в этих возможностях люфта и проявился фрод, который летом привел к аномальному количеству бронирований. Когда мы провели первый аудит, то увидели, что забронировались люди, которые платят налоги с заработной платы меньше минимальной, которые не обновили своих данных. Такие моменты необходимо исключить", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что этот вопрос очень чувствительный, поскольку необходимо найти баланс между экономикой, которая работает, и потребностями Сил обороны.

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Напомним:

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

23 октября Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, позволив проверять их на соответствие установленным критериям.

На сайте "Дії" приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство относительно предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

Правительство протокольным решением согласовало частичное восстановление бронирования для военнообязанных.