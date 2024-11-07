Немецкий экспорт, промышленное производство падают больше, чем ожидалось

Немецкий экспорт и промышленное производство упали больше, чем ожидалось в сентябре, что свидетельствует о слабости двух столпов немецкой экономической модели в начале четвертого квартала.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

В сентябре экспорт упал на 1,7% по сравнению с августом. Этот результат превысил прогноз снижения на 1,4%.

В сентябре промышленное производство упало на 2,5% за месяц. Это также больше по сравнению с прогнозом снижения на 1,0%.

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Второе президентство Дональда Трампа, который пообещал ввести 10% тарифы на импорт из всех стран, не сулит ничего хорошего для немецкой промышленности и экспорта.

Германия больше всего проиграет, если президентство Трампа повлечет торговую войну "око за око" между Соединенными Штатами и Европой, а промышленная мощь Германии, которой раньше завидовали, может превратиться в острую уязвимость.

Напомним:

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Валовой внутренний продукт Германии неожиданно вырос в третьем квартале благодаря государственным расходам и расходам домохозяйств, избежав опасений, что крупнейшая экономика Европы сократится второй квартал подряд.

Германия нуждается как в структурных реформах, так и в больших инвестициях в государственную инфраструктуру для преодоления рецессии, заявил европейский глава Международного валютного фонда Альред Каммер.