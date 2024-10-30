Німецька економіка несподівано зростає, уникаючи рецесії
Валовий внутрішній продукт Німеччини несподівано зріс у третьому кварталі завдяки державним витратам та витратам домогосподарств, уникнувши побоювань, що найбільша економіка Європи скоротиться другий квартал поспіль.
Про це повідомляє Reuters.
У третьому кварталі економіка зросла на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями.
Повідомляється, що аналітики прогнозували падіння ВВП на 0,1% у скоригованому вимірі.
"Це все ще далеко від того, що нам потрібно, але принаймні це промінь надії", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Рецесія зазвичай визначається як два квартали поспіль, коли економіка скорочується, і дані за другий квартал посилили побоювання щодо рецесії.
Статистичне управління переглянуло показник ВВП у другому кварталі до 0,3% у порівнянні з попереднім падінням на 0,1%.
Очікується, що економічна слабкість збережеться, оскільки країна бореться з високими витратами на енергоносії, пригніченим світовим попитом на її експорт та зростаючою конкуренцією.
Зазначається, що кількість безробітних зросла на 27 тис з урахуванням сезонних коливань до 2,86 мільйона. Сезонно скоригований рівень безробіття був стабільним на рівні 6,1%.
Нагадаємо:
Німеччина потребує як структурних реформ, так і більших інвестицій у державну інфраструктуру для подолання рецесії, заявив європейський голова Міжнародного валютного фонду Альред Каммер.
Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи з десяти в Німеччині та скоротити десятки тисяч робочих місць, а також знизити зарплати на 10%.