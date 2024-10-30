Німецька економіка несподівано зростає, уникаючи рецесії

Валовий внутрішній продукт Німеччини несподівано зріс у третьому кварталі завдяки державним витратам та витратам домогосподарств, уникнувши побоювань, що найбільша економіка Європи скоротиться другий квартал поспіль.

Про це повідомляє Reuters.

У третьому кварталі економіка зросла на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями.

Повідомляється, що аналітики прогнозували падіння ВВП на 0,1% у скоригованому вимірі.

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"Це все ще далеко від того, що нам потрібно, але принаймні це промінь надії", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Рецесія зазвичай визначається як два квартали поспіль, коли економіка скорочується, і дані за другий квартал посилили побоювання щодо рецесії.

Статистичне управління переглянуло показник ВВП у другому кварталі до 0,3% у порівнянні з попереднім падінням на 0,1%.

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Очікується, що економічна слабкість збережеться, оскільки країна бореться з високими витратами на енергоносії, пригніченим світовим попитом на її експорт та зростаючою конкуренцією.

Зазначається, що кількість безробітних зросла на 27 тис з урахуванням сезонних коливань до 2,86 мільйона. Сезонно скоригований рівень безробіття був стабільним на рівні 6,1%.

Нагадаємо:

Німеччина потребує як структурних реформ, так і більших інвестицій у державну інфраструктуру для подолання рецесії, заявив європейський голова Міжнародного валютного фонду Альред Каммер.

Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи з десяти в Німеччині та скоротити десятки тисяч робочих місць, а також знизити зарплати на 10%.