Победа Трампа может привести к возвращению паритета евро и доллара - Bloomberg

Результаты выборов президента США привели к падению курса евро. Определенные банки прогнозируют усиление этой тенденции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Некоторые крупные банки и финансовые учреждения, такие как ABN Amro, ING, Manulife, прогнозируют дальнейшее падение евро и ожидают достижения паритета с долларом США (то есть до соотношения 1:1) в течение ближайших месяцев, тогда как другие (Mizuho, Deutsche Bank) прогнозируют падение до 1,03-1,05 долл. до конца года.

Политика Трампа рассматривается как такая, что может усилить инфляцию в США, что заставит Федеральную резервную систему удерживать высокие ставки или даже повышать их для борьбы с инфляцией.

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В то же время Трамп обещает ввести торговые пошлины, что может нанести серьезный ущерб европейской экономике, которая уже находится не в лучшем состоянии. В ответ на это Европейский центральный банк будет вынужден снижать ставки более агрессивно, чтобы стимулировать экономический рост.

Чем выше ставки - тем выше доходность государственных облигаций, а значит, такой сценарий будет способствовать более быстрому перетоку капиталов в долларовое пространство.

Рынки закладывают в свои прогнозы снижение ставок в США на 1%, в еврозоне - на 1,30% к сентябрю 2025 года.

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Напомним:

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала изменения на фондовых рынках, поскольку инвесторы спешили поддержать компании, выигрывающие от его победы, и продавали акции ожидаемых "лузеров".

Российский рынок акций показал стремительный рост на торгах, реагируя на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.