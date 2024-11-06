Російський ринок акцій відреагував зростанням на новини про перемогу Трампа
Середа, 6 листопада 2024, 11:51 -
Російський ринок акцій показав стрімке зростання на торгах, реагуючи на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Про це пише The Moscow Times.
Індекс Мосбіржі на 10:46 за Києвом зростав на 4,1%, це рекорд більш як за рік.
Акції "Сбербанку" подорожчали на 3,4%, "Газпрому" – на 5,1%, "Новатека" – на 4,2%.
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Понад 2% додали у ціні папери ВТБ, НЛМК, "Сургутнафтогазу", "Лукойлу", "Транснєфті" і "Совкомфлоту". Котирування "Аерофлоту" зросли на 5,5%.
Нагадаємо:
Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.
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