Російський ринок акцій відреагував зростанням на новини про перемогу Трампа

Російський ринок акцій показав стрімке зростання на торгах, реагуючи на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це пише The Moscow Times.

Індекс Мосбіржі на 10:46 за Києвом зростав на 4,1%, це рекорд більш як за рік.

Акції "Сбербанку" подорожчали на 3,4%, "Газпрому" – на 5,1%, "Новатека" – на 4,2%.

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Понад 2% додали у ціні папери ВТБ, НЛМК, "Сургутнафтогазу", "Лукойлу", "Транснєфті" і "Совкомфлоту". Котирування "Аерофлоту" зросли на 5,5%.

Нагадаємо:

Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

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