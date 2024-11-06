Какие компании "выиграли", а какие "проиграли" от победы Трампа: статистика акций

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала изменения на фондовых рынках, поскольку инвесторы спешили поддержать компании, выигрывающие от его победы, и продавали акции ожидаемых "лузеров".

Об этом пишет газета Financial Times.

Победители:

Tesla: Акции компании выросли на 15% в предторговых торгах, поскольку Илон Маск, ее генеральный директор и активный сторонник Трампа, получил обещание возглавить правительственный отдел во второй администрации Трампа.

Акции компании выросли на 15% в предторговых торгах, поскольку Илон Маск, ее генеральный директор и активный сторонник Трампа, получил обещание возглавить правительственный отдел во второй администрации Трампа. Банки США: Акции банков выросли, поскольку инвесторы ожидают длительного периода высоких процентных ставок и менее строгих регуляций. Акции JPMorgan, Bank of America и Citigroup выросли более чем на 7%, Goldman Sachs и Morgan Stanley также выросли из-за ожиданий, что налоговые сокращения будут стимулировать возобновление сделок.

Акции банков выросли, поскольку инвесторы ожидают длительного периода высоких процентных ставок и менее строгих регуляций. Акции JPMorgan, Bank of America и Citigroup выросли более чем на 7%, Goldman Sachs и Morgan Stanley также выросли из-за ожиданий, что налоговые сокращения будут стимулировать возобновление сделок. Частный капитал: Компании вроде Blackstone, KKR и Apollo Global получили прирост более 5%, благодаря ожиданию ослабления регуляционного режима.

Компании вроде Blackstone, KKR и Apollo Global получили прирост более 5%, благодаря ожиданию ослабления регуляционного режима. Оборона: Ожидается, что администрация Трампа увеличит расходы на оборону. Акции Lockheed Martin и Northrop Grumman выросли на 2% в предторговых торгах.

В Европе индекс Stoxx Europe в секторе аэрокосмической и оборонной промышленности подскочил на 3% до рекордного уровня, поскольку Трамп призвал страны НАТО тратить более 2% своего ВВП на оборону. BAE Systems, крупнейшая оборонная компания Великобритании, выросла на 4,3%, акции Rolls-Royce - более чем на 3,4%, а Hensoldt во Франкфурте и Leonardo в Милане прибавили 3% и 3,5% соответственно.

Ожидается, что администрация Трампа увеличит расходы на оборону. Акции Lockheed Martin и Northrop Grumman выросли на 2% в предторговых торгах. Нефть и газ: ExxonMobil и Chevron выросли на 3% в ожидании более лояльной к нефтяной промышленности политики Трампа.

Проиграли:

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Возобновляемая энергетика: Датская компания Ørsted, крупнейший в мире разработчик ветровых электростанций, снизилась в цене на 14%, тогда как датский производитель турбин Vestas упал на 10%.

Индекс S&P Global Clean Energy, отслеживающий крупнейшие мировые компании чистой энергетики, снизился почти на 3%.

Датская компания Ørsted, крупнейший в мире разработчик ветровых электростанций, снизилась в цене на 14%, тогда как датский производитель турбин Vestas упал на 10%. Секторы, зависящие от пошлин: Европейский индекс Stoxx 600 в секторе автомобилей и запчастей снизился на 2% из-за угрозы пошлин на импортируемые автомобили, включая машины из Мексики и ЕС. Это сказалось на немецких производителях, таких как BMW и Volkswagen, акции которых снизились соответственно на 6% и 5%.

Крупнейшие мировые судоходные компании также оказались под давлением: датская AP Møller-Maersk потеряла почти 8%, а немецкая Hapag-Lloyd - до 6%.

Европейский индекс Stoxx 600 в секторе автомобилей и запчастей снизился на 2% из-за угрозы пошлин на импортируемые автомобили, включая машины из Мексики и ЕС. Это сказалось на немецких производителях, таких как BMW и Volkswagen, акции которых снизились соответственно на 6% и 5%.

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Напомним:

Дональд Трамп, которому американские СМИ уже отдали победу на президентских выборах, побеждает в четвертом "шатком" штате Висконсине и обеспечивает себя победным количеством голосов выборщиков.

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Российский рынок акций показал стремительный рост на торгах, реагируя на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.