"Укрэнерго" на грани технического дефолта

НЭК "Укрэнерго" объявила о временном прекращении платежей по своим "зеленым" облигациям устойчивого развития с 9 ноября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Это техническое решение, отмечаются в энергокомпании, будет действовать до завершения реструктуризации долга, которую компания планирует провести в ближайшие месяцы. Правительство Украины совместно с "Укрэнерго" работают над достижением соглашения с кредиторами.

Приостановление платежей обосновано положениями закона и постановлениями Кабинета Министров, принятыми для соблюдения условий сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

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Компания уже уведомила кредиторов о временной приостановке выплат по евробондам и заверила их в своей финансовой стабильности.

Справка. С 9 ноября компания останавливает выплаты по "зеленым" облигациям на $825 млн, выпущенным в 2021 году.

Напомним:

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В начале ноября 2021 года государственная компания "Укрэнерго" разместила еврооблигации на 825 млн долл под 6,7% годовых. Гарантом возврата средств выступило правительство, то есть все налогоплательщики.

Полученные средства имели четкое целевое назначение: выплата долгов перед ВИЭ-производителями.

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" подало иск к "Укрэнерго" на 6,5 миллиарда гривен из-за задолженности за услуги для возобновляемой энергетики.