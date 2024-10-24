На "Укренерго" подали в суд за заборгованість мільярдів держпідприємству – ЗМІ

Державне підприємство "Гарантований покупець" подало позов до "Укренерго" на 6,5 мільярда гривень через заборгованість за послуги для відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє видання ExPro.

Зазначається, що прийняв заяву та відкрив провадження господарський суд Києва.

Суть позову полягає у вимозі виплатити борг за періоди вересень-листопад 2022 року, березень-червень та жовтень-листопад 2023 року, що становить 5,8 мільярда гривень. До цього також додається 284,9 мільйона гривень у вигляді 3% річних та 418,8 мільйона гривень інфляційних втрат.

Реклама:

За даними ExPro, "Укренерго" загалом заборгувало за послуги для відновлюваних джерел енергії 28,44 мільярда гривень.

Нагадаємо:

За підсумками 2023 року НЕК "Укренерго" погасила 24 мільярди грн боргів перед учасниками енергоринку.

Реклама: