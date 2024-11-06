Украинские евробонды растут на новостях о победе Трампа

Bloomberg, Михайло Демків

Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом говорится из котировок по данным Bloomberg, которые есть в распоряжении ЭП.

Так, евробонды выросли:

С погашением в 2029 году на 1,72%, до 60,71 доллара.

С погашением в 2030 году на 2,79%, до 49,12 доллара.

С погашением в 2034 году на 3,6%, до 47,97 доллара.

С погашением в 2035 году на 3,68%, до 47,16 доллара.

С погашением в 2036 году на 3,80%, до 46.36 доллара.

В свою очередь, ВВП-варранты Украины с погашением на 2041 год выросли на 1,14%, до 73 долларов.

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