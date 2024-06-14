Ринки не у захваті: як рішення про надання 50 мільярдів Україні вплинуло на українські євробонди

Ціни на українські єврооблігації, що обертаються на західних ринках, майже не відреагували на історичне рішення про використання на користь України 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

Про це свідчить динаміка цін на українські єврооблігації у терміналі Bloomberg, повідомив ЕП фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Як змінилися курси українських єврооблігацій після новини про рішення щодо передачі Україні доходів від російських активів на 50 млрд доларів

Так, більшість суверенних єврооблігацій України продемонстрували незначне падіння у ціні — на 0,13-1,27%. Зокрема, ціна євробондів з погашенням у 2024 році наразі становить 31,32 цента за долар, а з погашенням у наступному році — 31,36 цента. Українські ВВП-варанти наразі торгуються за 51,88% від номіналу: за останню добу їхня вартість знизилася на 0,13%.

Натомість єврооблігації українських компаній відреагували зростанням на новини про рішення надати Україні 50 млрд доларів від заморожених російських активів. Так, єврооблігації Укрзалізниці з погашенням у 2026 році виросли на 0,43% (до 74,1% від номіналу), а з погашенням у 2028 році — на 1,1% (до 71,1%).

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Курси єврооблігацій компанії Кернел з погашенням у 2024 та 2027 роках зросли на 0,12% та 0,1% відповідно.

Така різнопланова динаміка курсів євробондів, ймовірно, пов'язана з очікуваннями інвесторів щодо умов, на яких Україна отримає кошти від заморожених російських активів.

"Ринки не вірять, що отримають кращі умови реструктуризації завдяки новим грошам. Захід не дозволить витрачати їх на бондхолдерів", — вважає Демків.

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Нагадаємо, що 13 червня лідери країн G7 погодилися надати Україні 50 млрд доларів у 2024-2025 роках. Джерелом цих коштів мають стати кредити країн "сімки", які погашатимуться за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Детальніше про те, що наразі відомо про цей механізм, читайте у матеріалі: Захід поділиться з Україною доходами від російських активів. Як це працюватиме

Зазначимо, що наразі Україна перебуває у процесі переговорів із власниками зовнішнього комерційного боргу. Після початку великої війни власники українських євробондів погодилися заморозити виплати за цим боргом на 2 роки. Цей термін спливає у серпні 2024 року.

У разі, якщо Україна не досягне угоди з інвесторами про продовження замороження виплат за боргом, то протягом вересня-грудня уряду доведеться витратити понад 200 млрд грн на погашення та обслуговування єврооблігацій, свідчать розрахунки Міністерства фінансів.

У разі, якщо Україна не зможе обслуговувати цей борг, то її очікує дефолт.

Напередодні стало відомо, що група іноземних власників облігацій, включаючи BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб поновити виплати відсотків по боргу вже наступного року.