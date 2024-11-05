Китайский бизнесмен покупает частного добытчика янтаря с Украины – СМИ
Ровенскую компанию "Центр Солнечное Ремесло", частного добытчика янтаря-сырца, покупает гражданин Китая Рен Йонгпенг.
Об этом пишет отраслевое издание Nadra.Info.
Издание отметило, что со вторника, 5 ноября, украинская компания Рена Йонгпенга ООО "Люмос Плюс" стала единоличным участником ООО "Центр Солнечное Ремесло", которое тремя днями ранее, 2 ноября, возглавил директор "Люмос Плюс" Федор Горбань.
Источник издания на рынке недропользования сообщил, что закрытие сделки и обновление данных о конечном бенефициарном владельце ожидается в ближайшие дни.
Напомним:
По оценкам бизнесмена Игоря Мазепы лишь около 40-50% проданного из Украины янтаря добывается легально.
Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней провело 131 аукцион по продаже янтаря, получив более 31,7 млн грн.