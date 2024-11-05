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Китайский бизнесмен покупает частного добытчика янтаря с Украины – СМИ

Вторник, 5 ноября 2024, 20:15 - Артур Крыжный

Ровенскую компанию "Центр Солнечное Ремесло", частного добытчика янтаря-сырца, покупает гражданин Китая Рен Йонгпенг.

Об этом пишет отраслевое издание Nadra.Info.

Издание отметило, что со вторника, 5 ноября, украинская компания Рена Йонгпенга ООО "Люмос Плюс" стала единоличным участником ООО "Центр Солнечное Ремесло", которое тремя днями ранее, 2 ноября, возглавил директор "Люмос Плюс" Федор Горбань.

Источник издания на рынке недропользования сообщил, что закрытие сделки и обновление данных о конечном бенефициарном владельце ожидается в ближайшие дни.

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Напомним:

По оценкам бизнесмена Игоря Мазепы лишь около 40-50% проданного из Украины янтаря добывается легально.

Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней провело 131 аукцион по продаже янтаря, получив более 31,7 млн грн.

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