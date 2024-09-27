Держсховище продало бурштину на 30 млн: на аукціонах ціни зростають на чверть

Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння провело 131 аукціон з продажу бурштину, отримавши понад 31,7 млн грн.

Про це повідомила "Прозорро.Продажі".

"Онлайн-аукціони з продажу бурштину принесли Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння як організатору понад 31,7 млн гривень. Це результат 131 успішно завершеного аукціону в системі Prozorro.Продажі, - йдеться в повідомленні.

Всього Держсховище продало на електронних торгах понад 18,8 тис. кг бурштину.

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Як йдеться в повідомленні, середнє зростання ціни на таких онлайн-аукціонах становить майже 26%. А середній показник конкуренції на торгах за бурштин складає 1,5 учасника.

Станом на 26 вересня у системі Прозорро.Продажі оголошено 29 онлайн-аукціонів з продажу бурштину.

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Верховний суд відмовив у стягненні з дочірнього підприємства "Укрбурштин" 73 млн грн фіктивного боргу.