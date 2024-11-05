Почти 4700 га земли на аукционах: итоги первого месяца Земельного банка

В течение первого месяца работы Земельного банка в системе Прозорро.Продажи проведено 93 аукциона по субаренде государственных сельхозземель, на которых было выставлено 4695 га.

Об этом сообщает Земельный банк.

За этот период поступило 1303 предложения от 283 фермерских хозяйств и аграрных предприятий: в среднем 14 участников на каждых торгах.

Сообщается, что суммарная стартовая стоимость субаренды выросла в 8,4 раза, а средняя цена за гектар составила 29 600 грн в год.

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Победители из шести областей Украины уже заключили 19 соглашений субаренды с ООО "Государственный земельный банк" и внесли платежи на общую сумму 34,7 млн с НДС. В результате более 1178,35 гектара земель выведено из тени и передано в долгосрочное пользование аграриям на 14 лет.

В тройку областей, где состоялось больше всего аукционов Земельного банка, вошли Винницкая (24), Кировоградская (17) и Закарпатская (14) области.

Самая высокая средняя стоимость гектара земли зафиксирована в Винницкой области - 36 900 грн/га, тогда как самая низкая стоимость - на Закарпатье (5176 грн/га).

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Самым дорогим лотом за месяц стал земельный участок в Черкасской области площадью 191 га. За него торговался 21 участник, что повысило начальную ставку в 10 раз до победных 9 млн грн. Цена гектара этого участка достигла 47 тыс грн.

Сейчас Земельный банк объявил 252 аукциона в 13 областях, где предлагаются участки общей площадью 21 044 га. Площади земель варьируются от 2 до 3968,9 га, что позволяет участникам аукционов выбирать участки, которые лучше всего соответствуют их потребностям и масштабам бизнеса.

Напомним:

В Украине самый большой земельный участок площадью 3969 гектаров, который расположен в Кировоградской области, передается в пользование через открытые онлайн-торги на "Прозорро.Продажи".

ГП "Земельный банк" 1 ноября провело 9 новых аукционов по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения на Кировоградщине и Житомирщине общей площадью 177,4 га.