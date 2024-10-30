На аукціони з суборенди виставлено найбільшу ділянку "Земельного банку"

В Україні найбільша земельна ділянка площею 3969 гектарів, яка розташована у Кіровоградській області, передається в користування через відкриті онлайн-торги на "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку"

Зазначається, що стартова вартість лота становить 12,19 млн грн, що дорівнює близько 3070 гривень за гектар.

Аукціони відбудуться 28 листопада 2024 року.

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Цільове призначення ділянки — "Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва".

"Ця земельна ділянка є "діамантом" проєкту "Земельний банк", адже є унікальною пропозицією на ринку за своєю площею і складом угіддя — рілля. Вперше в Україні земельна ділянка такого розміру передається в користування через відкриті онлайн-торги", — підкреслив генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.

Раніше ця ділянка перебувала в постійному користуванні ДП "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№115)", зареєстрованого на Київщині.

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У червні Кабінет міністрів в складі першого пулу земель вилучив її у державного підприємства та передав у користування оператору "Земельного банку". Тепер вона доступна для суборенди терміном на 14 років.

Нагадаємо:

Перші переможці аукціонів з суборенди державних земельних ділянок достроково підписали договори з ТОВ "Державний земельний банк" та сплатили орендну плату.