На нових аукціонах з суборенди аграрних держземель ціни зросли вдесятеро

ДП "Земельний банк" 1 листопада провело 9 нових аукціонів із суборенди державних земель сільгосподарського призначенняна на Кіровоградщині та Житомирщині загальною площею 177,4 га.

Про це повідомляє пресслужба Земельного банку.

За стартової вартості оренди ділянок у 339 000 грн фінальна ціна зросла більш ніж удесятеро до 3,5 млн грн (+704 000 грн ПДВ).

Всього було отримано 47 пропозицій від аграрних підприємств і фермерських господарств.

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В результаті, середня вартість гектара зафіксована на рівні 19 847 грн.

Найдорожчий лот – земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Її початкова ставка – 64 000 грн зросла в 10,6 раза до 680 000 грн. Середня вартість гектара землі в Житомирській області склала 18 200 грн.

Аукціони також провели і у Кіровоградській області, де середня вартість суборенди ділянок, за які учасники змагалися, склала 32 431 грн/га.

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Нагадаємо:

В Україні найбільша земельна ділянка площею 3969 гектарів, яка розташована у Кіровоградській області, передається в користування через відкриті онлайн-торги на "Прозорро.Продажі".

Стартова вартість лота становить 12,19 млн грн, що дорівнює близько 3070 гривень за гектар. Аукціони відбудуться 28 листопада 2024 року.