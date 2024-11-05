Китай, Индия и Турция ощутимо сократили закупки российского угля в 2024 году

Китай, Индия и Турция, ставшие крупнейшими покупателями российского угля после эмбарго Евросоюза, с началом 2024 года резко сократили закупки у России.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В январе-сентябре 2024 года экспорт в Китай упал на 9,5% год к году, до 53,7 млн т, в Индию - на 23%, до 20,1 млн т, а в Турцию - на 35%, до 15,3 млн т.

Отмечается, что также существенно сократился экспорт в Южную Корею (в 1,6 раза год к году, до 5 млн т) и Японию (в 9,3 раза, до 385 600 т). Отгрузки российского угля в ОАЭ за девять месяцев снизились к тому же периоду 2023 года на 20%, до 3,1 млн т.

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В то же время экспорт значительно вырос во Вьетнам (в 4,7 раза, до 1,1 млн т) и Гонконг (на 10%, до 10,4 млн т). Среди государств ближнего зарубежья наиболее существенно нарастила импорт угля из России Беларусь - в 17 раз, до 5,7 млн т. Поставки в Казахстан увеличились на 33%, до 452 900 т, а в Абхазию - в 3,4 раза, до 78 тыс. т.

Общий экспорт угля из России в январе-сентябре упал на 14% год к году, до 132,5 млн т.

Экспорт энергетического угля составил 108,3 млн т, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Поставки коксующегося (металлургического) угля, напротив, выросли на 3%, до 24,3 млн т. При этом в сентябре общий экспорт российского угля сократился на 21,5% год к году, до 12,5 млн т.

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Напомним:

В июле 2024 года добыча угля в России упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем - 31,5 млн тонн - стал самым низким со времен пандемии Covid-19.

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.