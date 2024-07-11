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У Росії половина вугільних підприємств стали збитковими

Четвер, 11 липня 2024, 20:47 - Артур Крижний

Частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на "Ведомости".

Згідно з даними Росстату, в січні-квітні 2024 року загальний прибуток російських вугільних компаній склав 14,3 мільярда рублів (162 млн дол.), що в 15 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2023 році частка прибуткових підприємств у вугільній галузі становила 67%, а у 2022 році – 79%.

Падіння доходів пояснюється мінімальними цінами на експорт вугілля, які не зростають із квітня. Зростання залізничних тарифів і ставок на навантаження вугілля в портах також призвело до скорочення експорту вугілля на 12% у першому кварталі 2024 року.

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Комісія з енергетики при Держраді РФ вважає, що за підсумками 2024 року збитки російської вугільної галузі можуть становити 450 млрд рублів (5,1 млрд дол.).

Нагадаємо:

Російські експортери вугілля почали постачати паливо до Китаю через КНДР.

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За перші 4 місяці 2024 року прибуток у секторі видобутку вугілля обвалився на 93% і склав лише 14,3 млрд руб. 

Економічна правда.

Росія вугілля
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