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Стало известно, какие города первыми запустят сеть 5G

Понедельник, 4 ноября 2024, 11:54 - Артур Крыжный

Первым город, где состоится тестирование сети 5G, станет Львов, а если оборудование не будет влиять на работу военных, то проект масштабируют на Киев и Одессу.

Об этом говорится в тексте ЭП.

Так, сразу после сообщения о начале тестирования 5G в пилотном режиме, несколько собеседников ЭП на телеком-рынке сообщили, что первым городом, где состоится это тестирование, станет Львов.

В случае, если оборудование не будет влиять на работу военных, проект масштабируют на Киев и Одессу.

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Говорить о полноценном запуске сети в упомянутых городах рано. Скорее всего, развертывание новой технологии сначала будет осуществляться на нескольких базовых станциях, а не охватывать весь город.

"Развертывание сети начинается с отдельных локаций, поэтому в местах тестирования пользователи будут иметь возможность подключиться к сети 5G", - объясняет Химич.

Читайте подробнее о появлении 5G в Украине: Больше для медиа, чем для людей. Зачем Минцифры запускает пилотный 5G

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Напомним:

Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.

телеком
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