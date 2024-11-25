В ДТЭК рассказали, каким группам не будут выключать свет в Киеве и 3 областях во вторник
Энергетики обнародовали графики почасовых отключений света для потребителей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Киев:
- 1 группа: свет будет отсутствовать с 14:00 до 17:00.
- 2 группа: свет будет весь день.
- 3 группа: свет будет отсутствовать с 7:00 до 11:00.
- 4 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 20:00.
- 5 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00.
- 6 группа: свет будет весь день.
Киевская область:
- 1 группа: свет будет весь день.
- 2 группа: свет будет отсутствовать с 14:00 до 16:00.
- 3 группа: свет будет отсутствовать с 15:00 до 19:00.
- 4 группа: свет будет отсутствовать с 7:00 до 11:00.
- 5 группа: свет будет весь день.
- 6 группа: свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00.
Одесская область:
- 1 группа: свет будет весь день.
- 2 группа: свет будет отсутствовать с 14:00 до 17:00.
- 3 группа: свет будет отсутствовать с 7:00 до 10:00.
- 4 группа: свет будет отсутствовать с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
- 5 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00.
- 6 группа: свет будет весь день.
Днепропетровская область:
- 1 группа: свет будет весь день.
- 2 группа: свет будет отсутствовать с 14:00 до 17:00.
- 3 группа: свет будет отсутствовать с 7:00 до 11:00.
- 4 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 20:00.
- 5 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00.
- 6 группа: свет будет весь день.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.Реклама:
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет