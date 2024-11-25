Все разделы
Укр / Рус

В ДТЭК рассказали, каким группам не будут выключать свет в Киеве и 3 областях во вторник

Понедельник, 25 ноября 2024, 19:07 - Артур Крыжный

Энергетики обнародовали графики почасовых отключений света для потребителей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Киев:

  • 1 группа: свет будет отсутствовать с 14:00 до 17:00.
  • 2 группа: свет будет весь день.
  • 3 группа: свет будет отсутствовать с 7:00 до 11:00.
  • 4 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 20:00.
  • 5 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00.
  • 6 группа: свет будет весь день.

Киевская область:

Реклама:
  • 1 группа: свет будет весь день.
  • 2 группа: свет будет отсутствовать с 14:00 до 16:00.
  • 3 группа: свет будет отсутствовать с 15:00 до 19:00.
  • 4 группа: свет будет отсутствовать с 7:00 до 11:00.
  • 5 группа: свет будет весь день.
  • 6 группа: свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00.

Одесская область:

  • 1 группа: свет будет весь день.
  • 2 группа: свет будет отсутствовать с 14:00 до 17:00.
  • 3 группа: свет будет отсутствовать с 7:00 до 10:00.
  • 4 группа: свет будет отсутствовать с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
  • 5 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00.
  • 6 группа: свет будет весь день.

Днепропетровская область:

  • 1 группа: свет будет весь день.
  • 2 группа: свет будет отсутствовать с 14:00 до 17:00.
  • 3 группа: свет будет отсутствовать с 7:00 до 11:00.
  • 4 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 20:00.
  • 5 группа: свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00.
  • 6 группа: свет будет весь день.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Реклама:

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

энергетика
Реклама:
Материалы по теме
Графики отключения света на вторник: ограничения будут серьёзнее 25 ноября 2024, 18:24
В Украине установили более 900 МВт резервной генерации на критических объектах 25 ноября 2024, 17:24
Энергетики смягчили отключение света в Одесской области 25 ноября 2024, 14:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте