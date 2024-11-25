В ДТЭК рассказали, каким группам не будут выключать свет в Киеве и 3 областях во вторник

Энергетики обнародовали графики почасовых отключений света для потребителей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Киев:

Киевская область:

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Одесская область:

Днепропетровская область:

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

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Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

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