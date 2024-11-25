Графики отключения света на вторник: ограничения будут серьёзнее

Вторник 26 ноября графики отключения электроэнергии будут применять с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Во вторник 26 ноября время применения и объем ограничений будут такими:

7:00 - 10:00 - одна очередь отключений (до 4 часов в сутки без света).

14:00 - 21:00 - одна очередь отключений (до 4 часов в сутки без света).

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - рассказали в энергокомпании.

Реклама:

В то же время энергетики отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Ограничения будут несколько больше отключений понедельника 25 ноября, когда выключали только одну очередь с 14:00 до 20:00.