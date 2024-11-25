Графики отключения света на вторник: ограничения будут серьёзнее
Вторник 26 ноября графики отключения электроэнергии будут применять с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Во вторник 26 ноября время применения и объем ограничений будут такими:
- 7:00 - 10:00 - одна очередь отключений (до 4 часов в сутки без света).
- 14:00 - 21:00 - одна очередь отключений (до 4 часов в сутки без света).
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - рассказали в энергокомпании.
В то же время энергетики отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Ограничения будут несколько больше отключений понедельника 25 ноября, когда выключали только одну очередь с 14:00 до 20:00.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.Реклама:
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет