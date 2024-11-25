Украина хочет значительно увеличить пропускную способность западной границы до 2030 года

Украина планирует серьезно увеличить пропускную способность на западной границе.

Об этом сообщает заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Это предусматривает проект Стратегии по развитию пограничной инфраструктуры с Европейским Союзом и Молдовой до 2030 года.

"Из-за полномасштабного вторжения нагрузка на пункты пропуска возросла в разы, поэтому нам нужно адаптировать границу к имеющимся потребностям", - пояснил Деркач.

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Увеличить пропускную способность пограничной инфраструктуры собираются путем реконструкции существующих пунктов пропуска и строительства новых включая подъездные пути.

Речь идет, например, о реконструкции шести пунктов пропуска с Польшей, трех - на границе со Словакией, пяти - с Румынией, трех - с Венгрией и 11 - с Молдовой.

Также речь о строительстве новых пунктов пропуска, в частности Белая Церковь - Сигету-Мармацией, Белая Криница - Климеуц, Русская - Ульма и Шепот - Извореале Сучевей на границе с Румынией, Великая Паладь - Надьгодош, Дыйда - Берегдароц - с Венгрией.

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Среди целей также введение совместного контроля с соседними государствами, уменьшение времени ожидания в очереди и создание сети сервисных зон.

Согласование от Еврокомиссии Украина уже получила, добавил Деркач. С каждой ОВА представители министерства провели отдельные встречи, где согласовали приоритеты и совместные планы по развитию границы.

Напомним:

Вечером в воскресенье, 24 ноября, польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Медика - Шегини".

Прекращение блокирования польскими фермерами пропускных пунктов на границе с Украиной временное - акции протеста могут возобновиться в декабре и будут гораздо более масштабными.