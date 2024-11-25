ЕБРР не будет оказывать финансовую помощь ДТЭК, потому что она принадлежит олигарху

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) категорически заявляет, что не будет предоставлять финансирование украинским компаниям, в частности ДТЭК, которые контролируются олигархами.

Об этом со ссылкой на президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо написало итальянское издание Corriere della Sera.

"Цель освободить экономику Украины от влияния олигархов является фундаментальной. Мы твердо стоим на этом, ведь это одна из ключевых реформ для вступления Украины в ЕС. Если мы пойдем на компромисс в этом вопросе, то повредим долгосрочным перспективам страны", - подчеркнула руководительница банка.

Президент ЕБРР настаивает на том, что Ринат Ахметов, которому принадлежит энергохолдинг ДТЭК, должен уступить контроль над компанией:

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"Необходимо изменение структуры собственности, а также более широкие реформы. Война ослабила влияние олигархов, но после ее завершения ситуация может измениться", - добавила она.

Напомним:

Ракетные удары, нанесенные Россией на выходных 17 ноября, поразили три из пяти работающих тепловых электростанций, принадлежащих украинскому энергетическому гиганту ДТЭК, и одна из них до сих пор не работает. Объектами нападений также были и распределительные станции.

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Украинская энергосеть находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной и дроновой атаки России в воскресенье.